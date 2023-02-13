السيسى: هناك حالة من الثقة حاليا بين الشعب المصرى والقيادة السياسية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن هناك حالة من الثقة حاليا بين الشعب المصرى والقيادة السياسية رغم كل من يسعى لإحداث وقيعة ممن يريدون الشر والسقوط لمصر، مشيرا إلى أنه لولا وقوف الأشقاء فى الإمارات والسعودية والكويت لما كانت مصر قادرة على تجاوز أزمتها عام 2011.





جاء ذلك فى جلسة حوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 بدبى. وثمن الرئيس السيسى دور الإمارات الداعم لمصر فى مختلف الظروف والأوقات، مشيرا إلى أن الأعمال الإرهابية فشلت فى تحقيق أهدافه مصر، منوها بأن مصر تكبدت ثمنا باهظا خلال مواجهة الإرهاب تمثل فى أرواح أبنائها فى الجيش والشرطة.

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