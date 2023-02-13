رئيس الوزراء: تسوية مديونيات لشركة الغزل والنسيج بالمحلة بتكلفة 21 مليار جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 02:26 مساءً - قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حين تفكر في تطوير أي قطاع فإنها تختار القطاع الذي يخدم على الاقتصاد المصري وتساعد القطاع الخاص، متابعا: "القطاع الخاص موجود في صناعة الملابس.. وهو الجزء الأخير بعد صناعة الغزل والنسيج.. لما نختار قطاع لتطويره بناء على رؤية موجودة للاقتصاد.. بنقول ده اللى ينفع مع التطوير وده اللى ينفع مش يتطور.. وبالتالي نوقف الخسائر مثل ما حدث في الحديد والصلب.. ولأنه فيه مقومات كبيرة وبدائل أخري من الدولة.. والأفضل إيقاف الخسائر".

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي لتفقد مشروعات تطوير عدد من مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في الغربية: "بنتكلم عن 30 مليار جنيه في شركة واحدة.. هل القطاع الخاص يقدر يحط الرقم ده في شركة واحدة؟!.. وبالتالي ده دور الدولة تدخل وتطور.. غير أننا هنسوي مديونيات بـ 21 مليار جنيه.. 51 مليار جنيه علشان نحل مشكلة.. والحكومة غير مسئولة.. ولكن مسئولين عن رؤية إصلاح ويتعمل تغيير".

وتابع رئيس الوزراء: "الحل الأسهل هيكون إنك تسيب ده كله بمشاكله وروح اعمل حاجة جديدة بره.. بنتكلم عن المحلة الكبرى.. والأهالي هنا طول عمرهم في هذه الصناعة.. وبالتالي تطوير القائم بالمشاكل والتحديات هو الحل الأصعب.. والأهم مع التطوير محتاج تدريب وتطوير للعمالة اللى موجودة.. وبمنتهي الأمانة لازم يكون منظومة إدارة وتشغيل وتسويق مختلفة.. ولازم القطاع الخاص يكون معانا في هذه المرحلة".