مدبولي: الحكومة هدفها النهوض بصناعة الغزل والنسيج وفق توجيهات الرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 02:26 مساءً - بدأ صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة لمدينة المحلة الكبرى؛ لتفقد مشروعات تطوير عدد من مصانع الغزل والنسيج، وكذا تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة، ورافقه خلال الزيارة كل من اللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء كل من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، واللواء كامل هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، والدكتور أحمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التي تتبعها شركة مصر للغزل والنسيج، والدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومدينة المحلة الكبرى.

وعقب وصوله، أكد رئيس مجلس الوزراء أننا هنا اليوم على أرض المحلة الكبرى المدينة الصناعية التي تعد من أكبر القلاع الصناعية في مصر، والتي تميزت عبر مراحل مختلفة بصناعة الغزل والمنسوجات التي حظيت بسمعة عالمية فائقة، وقال: أمامنا اليوم استراتيجية قومية لتطوير هذه الصناعة المهمة، والحكومة، ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، هدفها النهوض بصناعة الغزل والنسيج، وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، مما يدعم الاقتصاد الوطني، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة.

فيما أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حرص الدولة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج، باعتبارها أحد دعائم الصناعات للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية العمل على تنمية صادرات هذا القطاع لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من تنافسية كبيرة في الأسواق الخارجية.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن خطة الوزارة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية في مصر تتضمن مختلف مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة وتجارة القطن وتطوير المحالج، مرورًا بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولا إلى المنتجات النهائية، لافتًا إلى الاهتمام الكبير بالتسويق وفتح أسواق جديدة، ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال.

وفي مستهل زيارته، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، لعرضٍ تفصيليّ قدمه الدكتور أحمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، حول خطة الدولة التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام للتطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس؛ حيث اشتمل العرض التقديمي على عدة عناصر تضمنت محاور خطة التطوير، والتكلفة الاستثمارية، والطاقات الإنتاجية المستهدفة، فضلا عن الموقف التنفيذي لخطة التطوير.

وخلال استعراضه لمحاور تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أوضح الدكتور أحمد مصطفى أن التطوير ينطوي بالأساس على دراسة الجدوى، التي تقوم بها إحدى الشركات المتخصصة، وذلك بهدف زيادة الإنتاجية لجميع الأنشطة وتشمل الغزل، والنسيج، وملابس الصباغة، والتجهيز والوبريات، وغيرها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك عنصرا مهما آخر يتمثل في تخصصية الإنتاج، كما اعتمدت خطة الدولة على دمج الشركات؛ وفي ضوء ذلك تم دمج عدد 31 شركة لتصبح 9 شركات، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للمصانع، وإعادة هيكلة الموارد البشرية، من خلال الهيكلة الإدارية والتدريب.

وفي سياق عرضه لمحور التطوير، تطرق العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة إلى توزيع التكلفة الاستثمارية للماكينات والإنشاءات، والطاقات الإنتاجية المستهدفة بعد التطوير، ثم انتقل لتوضيح الموقف التنفيذي لخطة تطوير مصانع الغزل والنسيج والصباغة، والتي تشمل 65 مصنعا ومبنىً خدميا بجميع الشركات التابعة، وتضم شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي الببضا ( الببضا)، حيث إنه جار حاليا إنشاء مجمع مصانع الغزل والنسيج والصباغة بها، وكذا تنفيذ مجمع بشركة دمياط للغزل والنسيج، بالإضافة إلى تطوير مصنع غزل 2 القائم بشبين الكوم، التابع لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، علاوة على استكمال أعمال إنشاء مصنع للنسيج ومصنع آخر للصباغة بشركة مصر حلوان للغزل والنسج.

كما أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة البدء في تطوير مصانع التريكو التفصيل والصباغة بشركة الدقهلية للغزل والنسيج، بجانب إنشاء مصنع غزل الطرف المفتوح الجديد وتطوير مصنع التريكو والصباغة بشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لخطة تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، قدم الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة، لمحة تاريخية عن الشركة، باعتبارها إحدى أكبر قلاع صناعة الغزل والمنسوجات والملابس في مصر، وتطرق في هذا الصدد للدور الكبير الذي قامت به المرأة المصرية العاملة على مدار تاريخ الشركة جنبا إلى جنب العاملين من الرجال، لدفع عجلة الإنتاج إلى النمو في مختلف المراحل، كما عرض خطط التطوير التي تنفذها الوزارة حاليا لرفع كفاءة الشركة.

وقال الدكتور أحمد شاكر: يستحوذ مشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج على جانب كبير من مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ حيث يتضمن إنشاء خمسة مصانع جديدة، وإعادة تأهيل ثلاثة مصانع أخرى، وهي: إنشاء مصنع غزل 1، وكذا إنشاء كل من مصنع للنسيج، وتحضيرات النسيج1 و2، إضافة إلى "الصباغة"، فضلا عن إنشاء محطة للكهرباء، بينما يتضمن المشروع تطوير ورفع كفاءة وإقامة توسعات في كل من غزل 4، وغزل 6، و"التفصيل".