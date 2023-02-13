السيسى يؤكد حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين لتذليل كافة العقبات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 02:25 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجههم، والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية دور القطاع الخاص، خاصةً الشركات الناشئة ورواد الأعمال، بوصفه قاطرة التنمية المستدامة من خلال الاستثمارات ونقل المعرفة الحديثة والتكنولوجية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في "المائدة المستديرة للشركات المليارية"، على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات فى دبي، بحضور مسئولي عدد من كبريات الشركات الناشئة المليارية في تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً مع ممثلي الشركات الذين أبدوا اهتماماً بالعمل فى مصر أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

وأوضح أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعرض جهود الدولة لجذب الاستثمارت وتشجيع ريادة الأعمال، فضلاً عن مناقشة آفاق التعاون والمشروعات المستقبلية الممكنة بين مصر، والحضور من الشركات والمؤسسات، وذلك في ضوء التقدم المحرز على مستوى الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إلى جانب ما تتمتع به مصر من مقومات كقوى بشرية وبنية أساسية مؤهلة تم تحديثها والتوسع فيها خلال السنوات الماضية، ومصادر متنوعة للطاقة وسوق ضخمة.