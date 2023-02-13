رئيس الوزراء يشاهد عرضًا تقديميًا لمحافظ الغربية حول المشروعات الجارية والمقترحة بالمدينة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 02:25 مساءً - خلال زيارته اليوم لمدينة المحلة الكبرى، شاهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضا تقديميا، قدمه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حول المشروعات الجاري تنفيذها والمقترحة، والتي تستهدف في الأساس النهوض بالخدمات المُقدمة للمواطنين.

وفي مستهل العرض، أشار الدكتور طارق رحمي إلى محاور أعمال التطوير بالمحافظة التي تتمثل في بناء الإنسان، وتنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية، والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين؛ لافتا إلى أنه على صعيد محور بناء الإنسان، هناك مشروعات تم الانتهاء منها خلال الفترة من 2019 حتى 2022 تمثلت في أربعة قطاعات هي: التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، والثقافة، بإجمالي 105 مشروعات.

وأضاف أن مدينة المحلة الكبرى حظيت بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، لكن لا يزال العمل جاريا لتنفيذ المزيد من المشروعات والتي تسهم بدورها في توفير فرص عمل للمواطنين بالمحافظة، فضلا عن الأهمية الكبرى للمشروعات الجاري العمل بها حاليا في قطاع الصناعة، والتي تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتشغيل الشباب، وتتمثل في مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وغيرها.

ففيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح المحافظ أن تركيز الجهود في هذا القطاع المهم ينصب على توفير مزيدٍ من المدارس المُتخصصة، والاهتمام بالتعليم الفني، وتقليل كثافة فصول التعليم العام، فضلا عن تطوير مهارات المدرسين، وتكثيف وتنويع الأنشطة الطلابية، وتوفير كافة تجهيزات المدارس، لافتا إلى أن محافظة الغربية تضم 568 مدرسة، تشمل 6130 فصلا.

وبالنسبة لقطاع الرعاية الصحية، لفت الدكتور طارق رحمي إلى أن العمل به يجري على قدم وساق من أجل تطوير ورفع كفاءة مستشفى المحلة العام، وتكثيف القوافل والمبادرات الصحية وبرامج التوعية الصحية وتدريب الأطباء بالجامعة، وكذا تكثيف الرقابة الصحية على المستشفيات الخاصة، إلى جانب إنشاء مستشفى للأمراض النفسية والإدمان، فضلا عن استكمال تطوير مستشفيات الصدر بـ"بشبيش". وأضاف: تضم المحافظة 7 مستشفيات، و11 مركز طب أسرة، و41 وحدة طب أسرة.

وتابع: فيما يخص قطاع الشباب والرياضة أشار إلى وجود مستهدفات مهمة لهذا القطاع الواعد، وتتمثل هذه المستهدفات في: إنشاء مدينة رياضية متكاملة وتطوير مبانٍ وملاعب، وإنشاء عددٍ من مراكز الشباب وأكاديميات التدريب، واكتشاف المواهب وتوفير الأجهزة والأدوات الرياضية وتكثيف الفعاليات والعروض الرياضية وبرامج التوعية، مشيرًا إلى أن عدد مراكز الشباب يبلغ 52 مركز شباب، ويوجد بالمحافظة 6 أندية رياضية.

وفي الوقت نفسه، تطرق المحافظ للحديث عن محور تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، موضحًا أنه خلال الفترة من العام المالي 2019/2020 حتى الآن، تم الانتهاء من تنفيذ 93 مشروعًا. وخلال العام المالي الجاري (2022- 2023)، يتم تنفيذ عدد 40 مشروعًا في قطاعات الصحة، والتعليم، ومياه الشرب والصرف الصحي، ورصف الطرق المحلية، والري والموارد المائية، والشباب والرياضة، والأوقاف، والغاز الطبيعي، والثقافة.

وبالنسبة لتطوير البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي، أوضح الدكتور طارق رحمي أنه يتم إحلال وتجديد لخطوط المياه لعدد 72 شارعًا بطول 53 كم، وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي لعدد 46 شارعًا بطول 10,5 كم، وكذا إحلال وتجديد محطة مياه، و5 محطات رفع، ومحطة معالجة، وأحواض تجفيف. هذا بالإضافة إلى توسعات محطة الصرف الصناعي والصحي بالمحلة.

وفيما يخص مشروعات الطرق، جار رصف 77 شارعًا بطول 44 كم، وإنشاء محور الكورنيش بمساحة 6 كيلومترات، وكذا رفع كفاءة شارع البحر (12 كم). كما يتم رفع كفاءة شارع "شكري القويتلي"، وشارع الجمهورية، وإعادة تأهيل شارع نعمان الأعصر، ورفع كفاءة محور جمال عبد الناصر. كما يتم تطوير عدد 2 منطقة غير مُخططة وهما، حي أول المحلة وحي ثان المحلة، وتشمل أعمال التطوير الرصف وتوصيل المياه والصرف الصحي والكهرباء.

كما عرض محافظ الغربية عددا من المشروعات الأخرى، منها استكمال إنشاء وتطوير محور كورنيش المحلة لخدمة مصانع الغزل والنسيج الجديدة، وتخفيف الاختناقات المرورية داخل المدينة، وتطوير الطرق والكباري.

وعلى صعيد محور النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، أوضح محافظ الغربية أنها تتمثل في "رقمنة" الأجهزة والجهات الحكومية بمدينة المحلة؛ من حيث إنشاء إدارة للتحول الرقمي، وتحويل البنية التحتية بالكامل إلى المنظومة الرقمية، ورقمنة المواقع الحكومية بالمحلة (345) جهة، وإطلاق مبادرة "خدمات حكومية على مدار الساعة"، ومبادرة "أهالينا" لتوفير خدمات لكبار السن وذوي الهمم، ومبادرة "إحنا معاك" لرصد الاستغاثات، وإطلاق بوابة الخدمات الحكومية الموحدة "هوية رقمية لكل مواطن".

كما تنطوي خطة النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، من حيث تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، وميكنة تلك المنشآت، وتسجيل المواطنين على المنظومة، ورفع مستويات الرعاية الصحية.

كما عرض المحافظ، في سياق آخر، منظومة النظافة، مشيرا في هذا الإطار إلى مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحلة الكبرى المُكون من 2 خط تدوير مُطور، وخط كوري جديد، و3 غربال، كما أوضح أنه من المُقترح إنشاء مصنع تحويل المخلفات إلى طاقة.

كما تطرق إلى مشروع إنشاء سوق طلعت حرب بحي أول المحلة على مساحة 775م، بواقع 56 باكية، لافتا أيضا إلى مشروع تطوير ميدان المحطة على مساحة 8500 م2، ومشروع إنشاء جراجات ذكية ومواقف سيارات حضارية.