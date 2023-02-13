وقال الرئيس السيسى فى كلمة خلال مشاركته فى الجلسة الرئيسية للقمة العالمية للحكومات بإمارة دبى بالإمارات العربية المتحدة اليوم الإثنين إن التحدى الأول الذى واجهته الدولة المصرية تمثل فى حالة التشرذم والتفكك وفقدان الأمل من جانب المصريين، محذرا من أن الدولة التى تقع لا يمكن أن تنهض مرة أخرى.
وأضاف الرئيس السيسى: أن تحديات أخرى واجهت الدولة المصرية تمثلت فى تحدى الطاقة ومشكلات انقطاع الكهرباء، لافتا إلى أنه أعلن أن مشكلة الكهرباء التى كانت مستمرة فى مصر على مدى سبع سنوات يجب أن تحل فورا، منوها بأنه تم إنفاق 1.8 تريليون جنيه فى قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية من أجل التصدى لتحدى أزمة الطاقة التى شهدتها مصر.
وأكد السيسى أهمية التواصل مع الشعوب لتوضيح أبعاد التحديات التى تواجهها الدول، لافتا إلى أن التجربة المصرية لها خصوصيتها، فالشعب المصرى لم يكن ليتحمل استمرار أزمة الكهرباء لعام آخر، منوها بأن الفوضى التى شهدتها مصر عقب عام 2011 بلغت تكلفتها نحو 450 مليار دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: مصر نجحت فى تجاوز تحديات صعبة ومتوازية عقب 2011 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.