السيسى: مصر نجحت فى تجاوز تحديات صعبة ومتوازية عقب 2011

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر شهدت تحديات صعبة عقب 2011، إلا أنها نجحت فى تخطى تلك التحديات والنجاة، وقال إن التحديات التى واجهتها مصر كانت متوازية واستلزم الأمر مواجهتها فى آن واحد.





وقال الرئيس السيسى فى كلمة خلال مشاركته فى الجلسة الرئيسية للقمة العالمية للحكومات بإمارة دبى بالإمارات العربية المتحدة اليوم الإثنين إن التحدى الأول الذى واجهته الدولة المصرية تمثل فى حالة التشرذم والتفكك وفقدان الأمل من جانب المصريين، محذرا من أن الدولة التى تقع لا يمكن أن تنهض مرة أخرى.

وأضاف الرئيس السيسى: أن تحديات أخرى واجهت الدولة المصرية تمثلت فى تحدى الطاقة ومشكلات انقطاع الكهرباء، لافتا إلى أنه أعلن أن مشكلة الكهرباء التى كانت مستمرة فى مصر على مدى سبع سنوات يجب أن تحل فورا، منوها بأنه تم إنفاق 1.8 تريليون جنيه فى قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية من أجل التصدى لتحدى أزمة الطاقة التى شهدتها مصر.

وأكد السيسى أهمية التواصل مع الشعوب لتوضيح أبعاد التحديات التى تواجهها الدول، لافتا إلى أن التجربة المصرية لها خصوصيتها، فالشعب المصرى لم يكن ليتحمل استمرار أزمة الكهرباء لعام آخر، منوها بأن الفوضى التى شهدتها مصر عقب عام 2011 بلغت تكلفتها نحو 450 مليار دولار.