السيسى أمام القمة العالمية للحكومات بدبى: الإرهاب فى مصر أصبح تاريخا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال جلسة حوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 بدبى، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة، أن تاريخ 2011 حاسم وكاشف لحكاية مصر التى كادت أن تضيع وقتها، والعمل والصبر والتضحية، عوامل رئيسية لنجاح الدول والحكومات، والظروف والتحديات التى تواجهها كل دولة، تختلف فى طبيعتها عن تلك الظروف فى الدول الأخرى.
وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الجلسة الرئيسية للقمة العالمية للحكومات، اليوم الاثنين، على هامش المشاركة فى فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبى.
والتقى الرئيس السيسى، كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى، على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 بدبى.
كما شارك الرئيس، فى "المائدة المستديرة للشركات المليارية"، على هامش المشاركة فى فعاليات القمة، بحضور مسؤولى عدد من كبريات الشركات الناشئة المليارية فى تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد.
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