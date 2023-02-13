أبو الغيط: قرارات الاحتلال بشرعنة بؤر استيطان استخفاف بالمجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، قرار الحكومة الإسرائيلية بشرعنة عدد من البؤر الاستيطانية وخططها لبناء وحدات استيطانية جديدة فى الضفة الغربية.





واعتبر أبوالغيط، أن القرارات تكرس الاستخفاف الإسرائيلى المقيت بإرادة المجتمع الدولى وتعكس الطبيعة بالغة التطرف للحكومة الإسرائيلية الجديدة، على نحو بات يهدد بإشعال الأوضاع فى الأراضى المحتلة، ويشكل خطرا على الاستقرار الإقليمى.

ونقل جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام عن أبوالغيط، تأكيده أن شرعنة الاستيطان تعكس استهانة إسرائيلية بالقانون الدولى، وبمقررات الشرعية الدولية التى تعتبر كافة المستوطنات فى الأراضى المحتلة غير شرعية وخارجة على القانون.

وأضاف أن المجتمع الدولى يتعين عليه تحمل مسئولياته فى مواجهة هذه الحالة الصارخة من الخروج على الشرعية والضرب بالقانون الدولى ومبادئه عرض الحائط، وأن يتعامل مع سياسات الحكومة الإسرائيلية بذات المعايير التى يطبقها على كافة القضايا الدولية الأخرى، من دون ازدواجية أو تمييز.

وكان الأمين العام للجامعة العربية، وجه الشكر للملوك والرؤساء العرب الذين شاركوا فى مؤتمر القدس الذى استضافته الأمانة العامة للجامعة بمقرها بالقاهرة أمس 12 الجارى، وكذا لكافة المشاركين والحضور عالى المستوى من الوزراء والمسؤولين والناشطين والخبراء وممثلى المنظمات والوكالات الأممية والصناديق الاستثمارية والشركات.

وشدد على أن هذا الحضور الكثيف عالى المستوى قد حقق الهدف من المؤتمر، وأرسل رسالة تضامن واضحة مع الفلسطينيين وقضيتهم، ومع أهل القدس الذين يمثلون بصمودهم خط الدفاع الأول عن المدينة فى مواجهة ما تتعرض له من مخططات للتهويد، وطمس وجهها الإسلامى والعربى والمسيحى، وتغيير ميزانها الديموغرافى.

وقال المتحدث إن أبوالغيط، ناشد جميع الأطراف المعنية العمل على وضع توصيات مؤتمر القدس موضع التنفيذ، سواء ما يتعلق بالتحرك السياسى والدبلوماسى الموحد والمتضافر على الصعيد الدولى لفضح التوجهات الخطيرة للحكومة الإسرائيلية وما تمثله من تهديد بالغ على الاستقرار فى المنطقة، أو لجهة تعزيز التنمية والاستثمار فى القدس الشرقية بما يعزز صمود أهلها.