السيسى بالقمة العالمية للحكومات: ما حدث فى 2011 كلف مصر 450 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال جلسة حوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 بدبى، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة، أن قدرات الدولة المصرية، تحتاج إلى ترليون دولار سنويا.

وتابع أن مصر واجهت منذ 2011 مجموعة من التحديات، وكانت هناك حالة من التشرزم واليأس عند المصريين.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الجلسة الرئيسية للقمة العالمية للحكومات، اليوم الاثنين، على هامش المشاركة فى فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبى.

والتقى الرئيس السيسى، كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى، على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 بدبى.

كما شارك الرئيس، فى "المائدة المستديرة للشركات المليارية"، على هامش المشاركة فى فعاليات القمة، بحضور مسؤولى عدد من كبريات الشركات الناشئة المليارية فى تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد.