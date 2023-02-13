السيسى: مصر كادت أن تضيع فى 2011 وهى الوحيدة التى نجت بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مصر كادت أن تضيع فى2011، وهى الوحيدة التى نجت فى المنطقة فى ذلك الوقت، مشيرا إلى أنه كان هناك حالة من التشرذم واليأس وفقد الأمل عند المصريين عام 2011.





جاء ذلك فى جلسة حوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 بدبى. وأضاف السيسى أن مصر واجهت منذ 2011 مجموعة من التحديات وأبرزها تحدى الطاقة، مشيرا إلى أن 1.8 تريليون جنيه تم ضخها لتطوير قطاع الكهرباء الذى واجه أزمات متعددة. ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فعاليات القمة العالمية للحكومات فى دبى التى انطلقت اليوم وتستمر لثلاثة أيام، بحضور مسئولى عدد من كبريات الشركات الناشئة المليارية فى تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد.

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