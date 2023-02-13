وزير التعليم العالي والبحث العلمي يلقي كلمة مسجلة خلال الاحتفال باليوم العالمي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 01:27 مساءً - ألقي د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو كلمة مسجلة خلال الاحتفالية التي نُظمت بمناسبة اليوم العالمي للراديو، بالتعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام، واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ومكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، بحضور د. نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، و أ. إلينا بانوفا المنسق العام للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، والإعلامي أحمد يونس مذيع براديو 9090، أ.محمد مرعي رئيس إذاعة صوت العرب سابقًا، د. لمياء محمود رئيس إذاعة صوت العرب سابقاً ورئيس اللجنة الدائمة للإذاعة باتحاد الإذاعات العربية، وذلك بمقر الهيئة الوطنية للإعلام.

وفي كلمته، وجه الوزير الشكر للقائمين على هذه الاحتفالية، مؤكداً أن الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو أقرت اليوم العالمي للإذاعة عام 2011، وتم اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 بوصفه يوماً دولياً يُحتفل به في 13 فبراير من كل عام، مشيرًا إلي أن الإذاعة تعد أداة فعالة للاحتفال بالحياة الإنسانية على تنوعها، وهي أكثر وسائل الإعلام استخداماً على الصعيد العالمي، موضحاً أن الإذاعة تمتلك القدرة الفريدة على الوصول إلى عدد كبير من الجمهور، كما أنها تستطيع أن ترسم معالم حياة المجتمعات في إطار التنوع، فضلاً عن كونها ساحة تتيح للجميع إمكانية التعبير عن آرائهم وتمثيلهم والاستماع إليهم.

وأضاف د.أيمن عاشور أنه ينبغي لمحطات الإذاعة أن توفر خدماتها لمختلف المجتمعات على تنوعها، وأن تقدم إليها مجموعة متنوعة من البرامج ووجهات النظر والمحتويات، مؤكدًا أهمية أن تكون المحطات الإذاعية قادرة، من حيث تنظيمها وتشغيلها على التعبير عن تنوع مستمعيها.

وأشار وزير التعليم العالي إلي أهمية موضوع اليوم العالمي للإذاعة لعام 2023 في الدورة الثانية عشرة بعنوان "الإذاعة والسلام"، حيث يمكن استخدام الإذاعة جنباً إلى جنب مع وسائل الإعلام الجماهيرية الأخرى في عمليات التدريب ونقل الأساليب التكنولوجية أو تبادلها، كما تستطيع الإذاعة تنشيط الحوار والنقاش بشأن القضايا الرئيسية التي تهم التنمية الريفية، فضلاً عن قدرتها في إرساء السلام والمحبة والتعاون، إضافة إلي كونها وسيلة تستطيع سيدات الريف بواسطتها التعبير عن آرائهن، واحتياجاتهن، وتطلعاتهن.

وأوضح د. أيمن عاشور ‏أن الإذاعة تسعي إلى تقديم تغطية إخبارية متميزة ومعالجة إذاعية منتظمة لكافة الأحداث ‏والمحتويات الدولية، والقومية، والمحلية والوطنية، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تقديم مجموعة من ‏الأهداف المخطط لها من أجل تغطية الموضوعات الإذاعية وتناولها، فضلاً عن دورها في التأثير على البرامج التعليمية لكافة المراحل التي تمر بها سواء الكليات أو الجامعات أو المدارس أو المعاهد التعليمية، بالإضافة إلى قدرتها على إلقاء الضوء على بعض النماذج الإذاعية والشخصيات وقادة الرأي العام التي تعتبر بمثابة عنصراً بارزاً، بالإضافة إلى دورها المؤثر على الجمهور الإذاعي المستهدف.