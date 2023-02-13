رئيس الوزراء: 30 مليار جنيه لتطوير صناعة الغزل والنسيج فى المحلة الكبرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى خلال تفقده مصانع الغزل والنسيج فى مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، أن الدولة حريصة جدا على دعم القطاع الخاص فى الصناعة وخصوصا فى الغزل والنسيج.

وأشار مدبولى إلى التواجد اليوم على أرض المحلة الكبرى المدينة الصناعية، التى تعد من أكبر القلاع الصناعية فى مصر، وتميزت عبر مراحل مختلفة بصناعة الغزل والمنسوجات التى حظيت بسمعة عالمية فائقة.

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