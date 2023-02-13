مدبولى: الحكومة هدفها النهوض بصناعة الغزل والنسيج وفق توجيهات الرئيس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، لمدينة المحلة الكبرى، لتفقد مشروعات تطوير عدد من مصانع الغزل والنسيج، وكذا تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة، يرافقه كل من وزير التنمية المحلية هشام آمنة، ووزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت.

وأشار مدبولى إلى التواجد اليوم على أرض المحلة الكبرى المدينة الصناعية، التى تعد من أكبر القلاع الصناعية فى مصر، وتميزت عبر مراحل مختلفة بصناعة الغزل والمنسوجات التى حظيت بسمعة عالمية فائقة.

وكان فى استقبال رئيس مجلس الوزراء، محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، ونائب المحافظ الدكتور أحمد عطا، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج كامل هلال، والدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التى تتبعها شركة مصر للغزل والنسيج، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومدينة المحلة الكبرى.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، حرص الدولة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج، باعتبارها أحد دعائم الصناعات للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أهمية العمل على تنمية صادرات هذا القطاع لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة فى ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من تنافسية كبيرة فى الأسواق الخارجية.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن خطة الوزارة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية فى مصر تتضمن مختلف مراحل الإنتاج بدءا من زراعة وتجارة القطن وتطوير المحالج، مرورا بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولا إلى المنتجات النهائية، لافتا إلى الاهتمام الكبير بالتسويق وفتح أسواق جديدة، ومواكبة التطور العالمى فى هذا المجال.

وفى مستهل زيارته.. استمع الدكتور مصطفى مدبولى، لعرض تفصيلي قدمه العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الدكتور أحمد مصطفى، حول خطة الدولة التى تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام للتطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس؛ حيث اشتمل العرض التقديمى على عدة عناصر تضمنت محاور خطة التطوير، والتكلفة الاستثمارية، والطاقات الإنتاجية المستهدفة، فضلا عن الموقف التنفيذى لخطة التطوير.

وخلال استعراضه لمحاور تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.. أوضح الدكتور أحمد مصطفى أن التطوير ينطوى بالأساس على دراسة الجدوى، التى تقوم بها إحدى الشركات المتخصصة، وذلك بهدف زيادة الإنتاجية لجميع الأنشطة وتشمل الغزل، والنسيج، وملابس الصباغة، والتجهيز والوبريات، وغيرها، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن هناك عنصرا مهما آخر يتمثل فى تخصصية الإنتاج، كما اعتمدت خطة الدولة على دمج الشركات؛ وفى ضوء ذلك تم دمج عدد 31 شركة لتصبح 9 شركات، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للمصانع، وإعادة هيكلة الموارد البشرية، من خلال الهيكلة الإدارية والتدريب.

وفى سياق عرضه لمحور التطوير.. تطرق العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة إلى توزيع التكلفة الاستثمارية للماكينات والإنشاءات، والطاقات الإنتاجية المستهدفة بعد التطوير، ثم انتقل لتوضيح الموقف التنفيذى لخطة تطوير مصانع الغزل والنسيج والصباغة، والتى تشمل 65 مصنعا ومبنى خدميا بجميع الشركات التابعة، وتضم شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى الببضا (الببضا)، حيث إنه جار حاليا إنشاء مجمع مصانع الغزل والنسيج والصباغة بها، وكذا تنفيذ مجمع بشركة دمياط للغزل والنسيج، بالإضافة إلى تطوير مصنع غزل 2 القائم بشبين الكوم، التابع لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، علاوة على استكمال أعمال إنشاء مصنع للنسيج ومصنع آخر للصباغة بشركة مصر حلوان للغزل والنسج.

كما أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة البدء فى تطوير مصانع التريكو التفصيل والصباغة بشركة الدقهلية للغزل والنسيج، بجانب إنشاء مصنع غزل الطرف المفتوح الجديد، وتطوير مصنع التريكو والصباغة بشركة الوجه القبلى للغزل والنسيج بالمنيا.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى لخطة تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.. قدم الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة، لمحة تاريخية عن الشركة، باعتبارها إحدى أكبر قلاع صناعة الغزل والمنسوجات والملابس فى مصر، وتطرق فى هذا الصدد للدور الكبير الذى قامت به المرأة المصرية العاملة على مدار تاريخ الشركة جنبا إلى جنب العاملين من الرجال، لدفع عجلة الإنتاج إلى النمو فى مختلف المراحل، كما عرض خطط التطوير التى تنفذها الوزارة حاليا لرفع كفاءة الشركة.

وقال الدكتور أحمد شاكر: "يستحوذ مشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج على جانب كبير من مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ حيث يتضمن إنشاء خمسة مصانع جديدة، وإعادة تأهيل ثلاثة مصانع أخرى، وهى إنشاء مصنع (غزل 1)، وكذا إنشاء كل من مصنع للنسيج وتحضيرات النسيج (1) و(2)، إضافة إلى "الصباغة"، فضلا عن إنشاء محطة للكهرباء، بينما يتضمن المشروع تطوير ورفع كفاءة وإقامة توسعات فى كل من (غزل 4)، و(غزل 6)، و"التفصيل".