السيسى: حريصون على التواصل مع المستثمرين لمعرفة المشاكل والمعوقات

جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، فى "المائدة المستديرة للشركات المليارية"، على هامش المشاركة فى فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبى، بحضور مسؤولى عدد من كبريات الشركات الناشئة المليارية فى تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد.





وشهد اللقاء حوارا مفتوحا مع ممثلى الشركات الذين أبدوا اهتماما بالعمل فى مصر أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة، وشدد الرئيس على حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التى تواجههم والعمل على حلها وتذليل العقبات أمامهم. وأشار الرئيس إلى أهمية دور القطاع الخاص، خاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك كقاطرة للتنمية المستدامة من خلال الاستثمارات ونقل المعرفة لاسيما الحديثة والتكنولوجية. وجرى فى هذا الصدد استعراض جهود الدولة لجذب الاستثمارت وتشجيع ريادة الأعمال، فضلا عن مناقشة آفاق التعاون والمشروعات المستقبلية الممكنة بين مصر والحضور من الشركات والمؤسسات، فى ضوء التقدم المحرز على مستوى الإصلاح الاقتصادى الهيكلى وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إلى جانب ما تتمتع به مصر من مقومات كقوى بشرية وبنية أساسية مؤهلة تم تحديثها والتوسع فيها خلال السنوات الماضية، ومصادر متنوعة للطاقة وسوق ضخمة.

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