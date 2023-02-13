الرئيس السيسي: تطوير التعليم يحتاج 250 مليار دولار.. ونتعامل مع التحديات بالأفكار والمبادرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 12:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، إن تطوير التعليم يحتاج إلى 250 مليار دولار، لافتًا إلى أن حل التحديات يكون بالأفكار والمبادرات.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبى، أن العلم والصبر والتضحية هى أسس النجاح ومعالجة التحديات.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في "المائدة المستديرة للشركات المليارية"، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي.

جدير بالذكر أن أجندة القمة العالمية للحكومات تهدف إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، حيث ستسلط الضوء على 6 محاور أساسية تتنثل في تسريع التنمية والحوكمة، مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، استكشاف آفاق جديدة، حوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، تصميم واستدامة المدن العالمية، التعليم والوظائف كأولويات الحكومة.

وتأتي قمة هذا العام بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤلين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.