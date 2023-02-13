التموين: 121 مليار جنيه إجمالي دعم السلع والخبز وإنشاء 7 مستودعات لتأمين المخزون

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 12:30 مساءً - أكد الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ، أن الدولة تنفق 54 مليار جنيه لدعم الخبز، فى حين أن دعم السلع يكون بقيمة 64 مليار جنيه ليصبح الإجمالي 121 مليار جنيه لدعم السلع والخبز، متابعا أن مصر الدولة الأولى فى العالم من حيث استيراد القمح وتحتل المرتبة 15 فى إنتاج الاقماح على مستوى العالم .

وأضاف الدكتور ابراهيم عشماوى فى كلمه له بورشة العمل اليوم الوطنى للقمح، المنعقدة الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، على هامش انعقاد معرض القاهرة للابتكار بحضور وزير التعليم العالى ورئيس أكاديمية البحث العلمى، أن متوسط استهلاك الفرد 182.5 كليو جرام فى العام من الخبر ، ننتج ما يقرب من 300 مليون رغيف باجمالى 100 مليار رغيف سنويا ويستفيد منه 72 مليون مستفيد، مشيرا إلى أن دعم السلع يستفيد منها 64 مليون مستفيد.

وتابع الدكتور ابراهيم عشماوى ، أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء مستودعات استراتيجية وتم التوافق بعد الدراسة مع رئيس الوزراء 7 مستودعات استراتيجية لتخزين السلع النهائية باجمالى 31 سلعة تموينية متابعا أن من يقوم بهذا العمل هو القطاع الخاص بحيث يتولى الاستثمار والانشاء والتشغيل ودور الحكومة تأجير المساحات التخزينية الاستراتيجية وتمثل نقلة نوعية لتأمين الغذاء فى مصر لان السلع الأساسية وصل إجمالى الاحتياطى فيها من 5 شهور الى 6 شهور وهو ما يعد مضاعفة المخزون الاستراتيجيى بتوجيه من الرئيس السيسى.