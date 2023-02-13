روسيا تتقدم مسافة كيلومترين إلى الغرب على امتداد خط المواجهة في أوكرانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 12:30 مساءً - ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الإثنين نقلاً عن بيان لوزارة الدفاع، أن القوات الروسية تمكنت خلال أربعة أيام من التقدم مسافة كيلومترين إلى الغرب على طول خط المواجهة في أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن التقرير أن «الجنود الروس كسروا مقاومة العدو وتقدموا على عمق عدة كيلومترات في دفاعه المتدرج المستوى».

وجاء في التقرير «أنه في غضون أربعة أيام تحركت الجبهة مسافة كيلو مترين إلى الغرب».

ولم ترد تفاصيل عن الجزء الذي تحرك من خط المواجهة الواسع الذي يشمل عدة مناطق أوكرانية في جنوب وشرق البلاد.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير الواردة من ساحة المعركة.

وشهدت منطقة دونيتسك في جنوب شرق أوكرانيا التي تحتل روسيا أجزاء منها وتسعى إلى احتلالها بالكامل بعضا من أعنف المعارك في الأشهر الأخيرة.