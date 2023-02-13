السيسى يلتقى رئيسة صندوق النقد الدولى فى دبى

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولى، لاسيما فى ضوء برنامج التعاون بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادى المصرى.

وثمن الرئيس المشاركة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، مؤكدا فى هذا السياق حرص مصر على الاستمرار فى تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وتعظيم دور القطاع الخاص، بما يساعد على توفير مناخ إيجابى لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصرى، ويعزز من فرص الاستثمار والآفاق الواسعة التى تتيحها.

وأشادت جورجييفا بأداء الاقتصاد المصرى وما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، أخذا فى الاعتبار الرؤية التنموية التى تسعى الدولة المصرية لانتهاجها تحت قيادة الرئيس من أجل مواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى، ومن ثم تطلع صندوق النقد الدولى إلى مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها.