الوزراء: مصر «ضيف شرف» القمة العالمية للحكومات 2023 فى دبى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - سلط إنفوجراف لمركز معلومات مجلس الوزراء، الضوء على القمة العالمية للحكومات -أكبر تجمع حكومى من نوعه عالميا- تقام الدورة الحالية منه فى الفترة من 13-15 فبراير الجارى فى دبى بالإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 150 دولة، و20 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 250 وزيرا، و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين.





وتشهد القمة عقد أكثر من 300 جلسة، بحضور أكثر من 200 متحدث، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية وحكومية، وتستهدف التباحث وتبادل الخبرات والأفكار فى الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز التنمية والازدهار حول العالم.

وتتناول قمة هذا العام 6 محاور للنقاش، وهى: تسريع التنمية والحوكمة، بالارتقاء بالخدمات الحكومية، ومستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، واستكشاف آفاق جديدة، بتوظيف العلوم والتكنولوجيا فى مواجهة التحديات، ودعم الهياكل والسياسات الاقتصادية، بما ينعش الاقتصاد ويحد من آثار الأزمات، وتسريع عملية الاستدامة، بالتوسع الحضرى السريع، وأخيرا، دعم الأفكار ونماذج العمل الجديدة فى مجالى التعليم والعمل.

كما تشارك مصر فى قمة 2023 بوفد رفيع المستوى على رأسه، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى؛ لاستعراض أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية.

ومن المقرر أيضا إقامة احتفالية خاصة بمصر ضمن فعاليات القمة، تعرض فيها التجربة المصرية فى التنمية والإدارة.

ومن أبرز نتائج المشاركات المصرية فى القمم الماضية: توقيع اتفاقيات أبرزها الشراكة الاستراتيجية لتطوير الأداء الحكومى وغيرها فى مجالات: التحديث الحكومى، والاقتصاد والتعليم والرياضة، وإطلاق البرنامج القيادى؛ لتطوير وتسريع الخدمات الحكومية فى مصر.