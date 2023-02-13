وصول الرئيس السيسى إلى مقر القمة العالمية للحكومات بدبى

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 بإمارة دبى، وذلك وفقا لما أذاعته قناة "إكسترا نيوز" منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 بإمارة دبى، وذلك وفقا لما أذاعته قناة "إكسترا نيوز" منذ قليل. وسيتحدث بالقمة عدد كبير من رؤساء المنظمات الدولية، ومن بينهم مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادى العالمى كلاوس شواب، والمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى كريستينا جورجييفا، ومديرة منظمة التجارة العالمية نجوزى أوكونجو إيويلا.

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