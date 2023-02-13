صحيفة كويتية تبرز تأكيد السيسى جهود مصر لتخفيف آثار أزمة الغاز على أوروبا

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة (الرأى) الكويتية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الجهد الذى تقوم به مصر مع شركات البحث والتنقيب سيصبح العنصر الحاسم فى قيام منتدى الغاز لشرق المتوسط، لتخفيف آثار أزمة الطلب على الغاز لأوروبا خلال المرحلة المقبلة.





وذكرت الصحيفة الكويتية، تحت عنوان "السيسى: اكتشافات منتدى غاز شرق المتوسط خففت من أزمة الطاقة فى أوروبا" أن الرئيس السيسى قال - خلال فعاليات افتتاح معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول (ايجبس 2023) أمس -"إنه كلما ظهرت اكتشافات غاز سواء فى مصر أو لبنان أو إسرائيل أو أية دولة أخرى، ووصوله إلى أوروبا، سيقلل من حجم الطلب والضغط الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية". وأشارت الصحيفة إلى تأكيد الرئيس السيسى أن الشركات الكبيرة التى تعمل فى مجال الغاز تأثرت كثيرا بالانطباع عن فكرة الطلب على الغاز والطاقة خلال السنوات الماضية؛ ما أثر على حجم الضخ للاستثمارات فى مجال الطاقة الأحفورية للبترول والغاز، وبالتالى حجم المعروض لم يكن بالمستوى المطلوب، وخلال فترة جائحة كورونا وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، أصبحت هناك زيادة فى الأسعار؛ ما يعنى ضرورة عدم التأثر كثيرا بالانطباع والتعامل مع واقع الطلب خلال السنوات المقبلة".

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