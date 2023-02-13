وزيرة الهجرة تعقد لقاء افتراضيا مع رئيس المجلس الطبي بولاية تكساس الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 11:25 صباحاً - السفيرة سها جندي: أثمن حرص الأطباء المصريين بالخارج على رد الجميل لوطنهم.. ونسعى لفتح آفاق تعاون معهم لدعم غير القادرين من أبناء مصر

د. شريف زعفران: فخورون بما تقوم به مصر من تطوير للقطاع الطبي.. ونتطلع لتصريح مزاولة المهنة للأطباء المصريين بتكساس حتى يتسنى لهم المشاركة في تقديم خدمات طبية بمصر

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيا عبر الفيديو كونفرانس، مع الدكتور شريف زعفران، رئيس المجلس الطبي بولاية تكساس الأمريكية، لبحث سبل التعاون وإدماج الخبراء المصريين بالخارج في جهود الدولة لتطوير القطاع الطبي في مصر ورعاية المواطنين المصريين بمختلف شرائحهم.

من جانبها، استهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالترحيب به وبالإشادة بدور المصريين بالخارج في مختلف المجالات، وحرصهم على رد الجميل لمصر ومساندتهم للدولة المصرية من خلال دعم غير القادرين من أبناء وطنهم وتوفير الخدمة الطبية والرعاية الصحية لهم دون أي مقابل مادي، وكذلك توفير الأجهزة الطبية وتنظيم القوافل العلاجية.

وتابعت: "أننا حريصون على فتح آفاق التعاون بين علمائنا وخبرائنا ومختلف مؤسسات الدولة، وبشكل خاص في القطاع الصحي والمشاركة الفعّالة في خدمة وطننا ودعم المبادرات القومية التي تطلقها القيادة السياسية"، مشيرة إلى تعاونهم مع الوزارة ومع عدد من منظمات المجتمع المدني والذي نتج عنه استقدام أطباء مصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم في تطوير الخدمات الطبية المختلفة بما يساند استراتيجية بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي هي جزء لا يتجزأ من خطط التنمية الوطنية في مصرنا الحبيبة.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور شريف زعفران، رئيس المجلس الطبي بولاية تكساس الأمريكية، أن هناك الكثير من المصريين المتميزين بالولايات المتحدة الأمريكية، مرحبا بالتعاون لخدمة المرضى وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المجلس الطبي بولاية تكساس هو المسؤول عن منح التراخيص للأطباء لمزاولة المهنة هناك، لضمان تحقيق أفضل الممارسات الطبية لما يزيد عن 100 ألف طبيب بالولاية.

وأشاد زعفران بما تقوم به مصر من تطوير للمؤسسات الصحية، مفتخرًا بجذوره المصرية، كما أضاف أن هناك عددا كبيرا من الأطباء المصريين أعضاء في «اللجنة الدولية للمؤسسات المنظمة للقطاع الطبي IAMERA»، مقترحا اهمية النظر في انضمام مصر لتلك اللجنة للتمكن من إجراء تنسيق أوسع بين المؤسسات المنظمة للقطاعات الطبية، وكذا السعي نحو التنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي حول آليات منح تراخيص مزاولة المهنة داخل مصر للأطباء المعتمدين لدي اللجنة بناء علي بروتوكول يتم توقيعه مع المجلس الطبي في تكساس، حتى يتسنى لهم خدمة أبناء وطنهم في كل مكان، وكذلك المساهمة في دعم القواعد التنظيمية للقطاع الطبي في مصر وكيفية الانضمام إلى IAMRA.

وفي ختام اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة بمقترح الدكتور شريف زعفران، واتفقت سيادتها على التنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لوضع إطار للتعاون وعمل اجتماعات افتراضية في البداية مع الأطباء المصريين بالولايات المتحدة الأعضاء في IAMERA للوصول إلى صيغة توافقية وفقًا لضوابط الوزارتين وبما تمكنهم من المجيء إلى مصر وتقديم الخدمات الطبية والصحية المختلفة.

وجدير بالذكر أن د. شريف زعفران طبيب من هيوستن، ورئيس المجلس الطبي بولاية تكساس، وطبيب تخدير معتمد من مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الحوكمة السريرية لشركاء التخدير الأمريكيين لمنطقة ساحل الخليج بالإضافة إلى عضو في مجلس الحوكمة السريرية لشركاء التخدير الأمريكيين في تكساس، وهو عضو في مجلس إدارة Lucid Lane وعضو في اللجنة الاستشارية لمنتجات عقاقير التخدير والتسكين التابعة لإدارة الأغذية والعقاقير. كما شغل منصب رئيس اللجنة الفرعية في فريق عمل إدارة الألم التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، وهو أيضًا مندوب لجمعية تكساس الطبية TMA، وجمعية تكساس لأطباء التخدير، ومندوب وزميل الجمعية الأمريكية إلى جمعية تكساس الطبية لأطباء التخدير، كما أنه درس الكيمياء الحيوية في جامعة تكساس في هيوستن وأنهى دراسته في الطب.