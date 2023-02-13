عودة مستحقات 120 عاملاً مصرياً.. ”القوى العاملة” تنشر أسماء القائمة الـ113 لمصريين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 11:25 صباحاً - 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج تواصل حماية ورعاية حقوق ما يقرب من 5 ملايين مصري بتوجيهات من "الوزير حسن شحاتة"

عادت مستحقات 120 عاملاً مصرياً غادروا الأردن ،وقال بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة اليوم الإثنين أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 113 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 120 عاملاً مصرياً لدى" المؤسسة" غادروا عمان نهائيا،وذكر البيان وزير القوى العاملة حسن شحاتة يوجه مكاتب التمثيل العمالي بالخارج - 9 مكاتب تحمي وترعي ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري – بالتواصل المستمر مع العمالة المصرية وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،ومساندتها في كافة حقوقها المشروعة .

وجاء في البيان الصحفي أن "الوزير شحاتة" تلقى تقريراً من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد ، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق " الجديد،مناشداً جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg

وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن،وذلك للاستعلام عن الاسماء،وفي حال إذا كان الاسم موجودأً،على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأضاف "الملحق العمالي" أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن،سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا ، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات ، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان: