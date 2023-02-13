السيسى: تقدم وازدهار إمارة دبى تجربة تنموية ملهمة لكل المنطقة

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أكد ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتى، مثمنا دور مصر الرائد فى الدفاع عن القضايا العربية، وبمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلى والدولى.

وشهد اللقاء تأكيد الاعتزاز بمتانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وعمقها على كل الأصعدة، لاسيما مع إمارة دبى، بما انعكس إيجابا على كثافة التنسيق المتبادل إزاء القضايا ذات الأولوية، وصولا إلى تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة للجانبين.

كما أكد الرئيس السيسى أن تقدم وازدهار إمارة دبى يشكل تجربة تنموية ملهمة لكل المنطقة، معربا عن التقدير للدعوة المميزة لمصر كضيف شرف فى القمة العالمية للحكومات فى دبى، والتى تساهم فى توليد أفكار خلاقة تمثل سبيلا ملهما لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية، مؤكدا أن الحرص المصرى على المشاركة بها من خلال وفد رفيع المستوى برئاسته يعكس عمق العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين، والتى تمثل أساسا هاما للحفاظ على الأمن والمصالح العربية فى المنطقة.