وزير الزراعة: توجيهات رئاسية بتقديم كل الدعم إلى تشاد

جدة - نرمين السيد - التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لاوكن كورايو ميدار وزير الدولة للإنتاج والتحول الزراعى تكثيف سبل التعاون فى المجال الزراعى بين البلدين وذلك بحضور عدد من المستثمرين المصريين فى تشاد.





القصير رحب بالوزير التشادى وأكد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء فى تشاد وأشار الى قوة ومتانة العلاقات التى تربط البلدين، والامكانات الهائلة اللى تملكها الدولة التشادية من موارد طبيعية وثروات حيوانية وسمكية وطبيعة تربة تصلح لزراعة العديد من المحاصيل الاستيراتيجية الهامة التى تساعد القارة الإفريقية على تحقيق الأمن الغذائى، بالإضافة الى الغابات والمراعى التى تتمتع بها تشاد فى تربية الحيوانات وحاجتهم الماسة فى إدخال تركيبات مختلفة للاعلاف للاستفادة القصوى من الثروة الحيوانية وهو ما تعمل عليه شركات القطاع الخاص المصرية بتشاد فى الوقت الحالى.

وقال القصير إن مجالات التعاون مع تشاد تشمل أيضا الرى الحديث واستنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور والميكنة الزراعية وكذلك الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والتدريب وبناء القدرات

وأكد الوزير التشادى رغبة بلاده التعاون مع مصر فى نقل التكنولوجيا لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة بتشاد بما يدعم جهود البلدين الشقيقين فى تحقيق الأمن الغذائى ورفاهية شعبيهما، وقد أعرب السادة ممثلى شركات القطاع الخاص المصرى عن رغبتهم فى توسيع مجالات التعاون مع الجانب التشادى

كما أكد القصير أن هؤلاء المستثمرين هم نماذج ناجحة للمستثمر المصرى الذى يمكن أن يعمل بالدولة التشادية بحرفية ومهارة وذلك من خلال تيسير الإجراءات ودعم الحوافز الاستثمارية لهم لتشجيعهم على زيادة حجم الاستثمار المصرى بتشاد وبالتالى حجم التبادل التجارى بين البلدين.

واختتم اللقاء بالتوصيات الخاصة بسرعة انعقاد اللجنة الفنية الزراعية المصرية التشادية وكذا التنسيق بين السفارة التشادية بالقاهرة والعلاقات الزراعية الخارجية لصياغة مذكرة تفاهم بين البلدين تعزز التعاون الزراعى وتحدد أطر التعاون المستقبلى بين البلدين لتضم التعاون فى المحاصيل الاستيراتيجية والتدريب والتصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى، حضر اللقاء السيد المهندس مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية