الرى: مصر مستعدة لتكون مركزا إقليميا للقارة الإفريقية فى بناء القدرات

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمكونات مشروع برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية والمقدم كمنحة من الجانب الإيطالى بقيمة 2.30 مليون يورو.





جاء ذلك بحضور المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، والمهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى، والمهندسة أريج رفعت بالمكتب الفنى لرئيس مركز التدريب الإقليمى.

وقال الدكتور سويلم إن الوزارة تعمل على دعم وتطوير البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية من شباب المهندسين والباحثين بالوزارة فى كل المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية خاصة فى ظل التحديات المتزايدة التى تواجه قطاع المياه مثل الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وتقديم موضوعات تدريبية تؤهل المهندسين للإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.



وأضاف أن مصر مستعدة لتكون مركزا إقليميا للقارة الإفريقية فى مجال بناء القدرات فى الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 من خلال مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى التابع للوزارة.

وأشار أن مشروع برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية يهدف لبناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بقطاع المياه من خلال تطوير وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمقر مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى وملحقاته (القاعات – أجهزة الحاسب الآلى - معامل اللغة - أجهزة الترجمة الفورية - أنظمة الصوتيات - المساعدات التقنية للعملية التدريبية - أجهزة وشاشات العرض الفنى بالقاعات)، بالإضافة لإعداد وتطوير مناهج التدريب ومنهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين بما يتماشى مع المعايير الدولية، وإعداد مناهج تدريبية تطبيقية فى مجال الإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة إستخدام المياه وتحسين نوعيتها، وكيفية إستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة فى الإستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائى، والعمل على تطوير منظومة قياس الأثر المرجو من البرامج التدريبية.



جدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى يعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة سواء بالمقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من إكتوبر أو فروعه بمدن (كفر الشيخ - الزقازيق - دمنهور - الفيوم - المنيا - إسنا)، ويتم عقد حوالى 235 دورة تدريبية بمشاركة حوالى 5500 متدرب سنويا، بالإضافة لحوالى 6 دورات تدريبية بمشاركة 150 من المتدربين العرب والأفارقة سنويا، ويقوم بتقديم المادة العلمية العديد من المتخصصين وأساتذة الجامعات المصرية، وتشتمل الدورات التدريبية على موضوعات متنوعة فى مجالات (فنية - مهارات شخصية - مالية وإدارية وقانونية - حاسب آلى - لغة - إعداد قيادات - التحول الرقمى - إعداد الموظف الرقمى)، بالإضافة لزيارات للعديد من المشروعات والمنشآت المائية المنفذة أو الجارى تنفيذها، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والمنشآت المائية ومشروعات معالجة المياه والحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ، وذلك للتعرف على المشروعات التى تنفذها الوزارة فى هذا المجالات، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية مودل التى توفر دورات بطريقة المحتوى الالكترونى وكذلك اللقاء الافتراضى بين المتدرب والمتدربين.