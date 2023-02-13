وزيرة البيئة بقمة الحكومات بدبى: يجب وضع محفزات للانتقال للاقتصاد الأخضر

جدة - نرمين السيد - شددت وزير البيئة، الدكتور ياسمين فؤاد، على أهمية وضع محفزات وتشريعات للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، معربة عن تقديرها لوضع ملف التغير المناخى ضمن أجندة القمة العالمية للحكومات فى دبى.





وقالت الوزيرة، فى كلمة لها ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبى، إن قمة المناخ الأخيرة التى عقدت فى شرم الشيخ "cop27" نتج عنها 30 من المخرجات والتوصيات لمواجهة التغير المناخى. ودعت إلى ضرورة استمرار العمل بين جميع الدول لمواجهة تداعيات تغير المناخ، منوهة بأنه يجب استخدام التقنية والإمكانيات اللازمة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق ذلك.

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