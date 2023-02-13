الرئيس السيسى يشارك فى «المائدة المستديرة للشركات المليارية»

جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، فى "المائدة المستديرة للشركات المليارية"، على هامش المشاركة فى فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبى بالإمارات العربية المتحدة.





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