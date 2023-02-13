الهجرة تبحث إدماج الخبراء المصريين بالخارج فى تطوير الخدمات الطبية

جدة - نرمين السيد - عقدت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيا عبر الفيديو كونفرانس، مع الدكتور شريف زعفران، رئيس المجلس الطبى بولاية تكساس الأمريكية، لبحث سبل التعاون وإدماج الخبراء المصريين بالخارج فى جهود الدولة لتطوير القطاع الطبى فى مصر ورعاية المواطنين المصريين بمختلف شرائحهم.





واستهلت السفيرة سها جندى اللقاء بالترحيب به وبالإشادة بدور المصريين بالخارج فى مختلف المجالات، وحرصهم على رد الجميل لمصر ومساندتهم للدولة المصرية من خلال دعم غير القادرين من أبناء وطنهم وتوفير الخدمة الطبية والرعاية الصحية لهم دون أى مقابل مادى، وكذلك توفير الأجهزة الطبية وتنظيم القوافل العلاجية.

وتابعت: "أننا حريصون على فتح آفاق التعاون بين علمائنا وخبرائنا ومختلف مؤسسات الدولة، وبشكل خاص فى القطاع الصحى والمشاركة الفعالة فى خدمة وطننا ودعم المبادرات القومية التى تطلقها القيادة السياسية"، مشيرة إلى تعاونهم مع الوزارة ومع عدد من منظمات المجتمع المدنى والذى نتج عنه استقدام أطباء مصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم فى تطوير الخدمات الطبية المختلفة بما يساند استراتيجية بناء الإنسان المصرى وتوفير حياة كريمة له ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى هى جزء لا يتجزأ من خطط التنمية الوطنية فى مصرنا الحبيبة.



وفى سياق متصل، أوضح الدكتور شريف زعفران، رئيس المجلس الطبى بولاية تكساس الأمريكية، أن هناك الكثير من المصريين المتميزين بالولايات المتحدة الأمريكية، مرحبا بالتعاون لخدمة المرضى وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المجلس الطبى بولاية تكساس هو المسؤول عن منح التراخيص للأطباء لمزاولة المهنة هناك، لضمان تحقيق أفضل الممارسات الطبية لما يزيد عن 100 ألف طبيب بالولاية.

وأشاد زعفران بما تقوم به مصر من تطوير للمؤسسات الصحية، مفتخرا بجذوره المصرية، كما أضاف أن هناك عددا كبيرا من الأطباء المصريين أعضاء فى «اللجنة الدولية للمؤسسات المنظمة للقطاع الطبى IAMERA»، مقترحا اهمية النظر فى انضمام مصر لتلك اللجنة للتمكن من إجراء تنسيق أوسع بين المؤسسات المنظمة للقطاعات الطبية، وكذا السعى نحو التنسيق مع وزارتى الصحة والتعليم العالى حول آليات منح تراخيص مزاولة المهنة داخل مصر للأطباء المعتمدين لدى اللجنة بناء على بروتوكول يتم توقيعه مع المجلس الطبى فى تكساس، حتى يتسنى لهم خدمة أبناء وطنهم فى كل مكان، وكذلك المساهمة فى دعم القواعد التنظيمية للقطاع الطبى فى مصر وكيفية الانضمام إلى IAMRA.

وفى ختام اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة بمقترح الدكتور شريف زعفران، واتفقت سيادتها على التنسيق مع وزارتى الصحة والتعليم العالى لوضع إطار للتعاون وعمل اجتماعات افتراضية فى البداية مع الأطباء المصريين بالولايات المتحدة الأعضاء فى IAMERA للوصول إلى صيغة توافقية وفقا لضوابط الوزارتين وبما تمكنهم من المجيء إلى مصر وتقديم الخدمات الطبية والصحية المختلفة.

وجدير بالذكر أن د. شريف زعفران طبيب من هيوستن، ورئيس المجلس الطبى بولاية تكساس، وطبيب تخدير معتمد من مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الحوكمة السريرية لشركاء التخدير الأمريكيين لمنطقة ساحل الخليج بالإضافة إلى عضو فى مجلس الحوكمة السريرية لشركاء التخدير الأمريكيين فى تكساس، وهو عضو فى مجلس إدارة Lucid Lane وعضو فى اللجنة الاستشارية لمنتجات عقاقير التخدير والتسكين التابعة لإدارة الأغذية والعقاقير. كما شغل منصب رئيس اللجنة الفرعية فى فريق عمل إدارة الألم التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، وهو أيضا مندوب لجمعية تكساس الطبية TMA، وجمعية تكساس لأطباء التخدير، ومندوب وزميل الجمعية الأمريكية إلى جمعية تكساس الطبية لأطباء التخدير، كما أنه درس الكيمياء الحيوية فى جامعة تكساس فى هيوستن وأنهى دراسته فى الطب.