رئيس الوزراء يتابع تطوير مصانع وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

جدة - نرمين السيد - بدأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، جولة تفقدية، اليوم الإثنين، بمصانع وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، يرافقة وزير التنمية المحلية هشام آمنة ووزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، وقيادات شركة الغزل والنسيج.





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