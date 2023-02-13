صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى أهمية دعم العرب لصمود القدس

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم الإثنين تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على موقف مصر الثابت إزاء رفض وإدانة أى إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم لمدينة القدس ومقدساتها، وأهمية دعم العرب لصمود القدس عصب القضية الفلسطينية.





أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم الإثنين تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على موقف مصر الثابت إزاء رفض وإدانة أى إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم لمدينة القدس ومقدساتها، وأهمية دعم العرب لصمود القدس عصب القضية الفلسطينية.

وذكرت صحيفة (الأنباء) الكويتية، تحت عنوان "السيسى: دعم صمود القدس عصب القضية الفلسطينية" أن الرئيس السيسى قال - فى مؤتمر دعم القدس بعنوان "صمود وتنمية" الذى عقد بمقر جامعة الدول العربية أمس بمشاركة الرئيس الفلسطينى محمود عباس والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من الوفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء فى الجامعة العربية -" إن القانون الدولى، وقرارات الأمم المتحدة المحورية، اختصا الوضع القانونى لمدينة القدس، بدءا من تأكيد مجلس الأمن بأنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التى اتخذت من قبل إسرائيل باعتبارها قوة احتلال، والتى يمكن أن تغير من معالم أو وضع المدينة المقدسة، ليس لها صلاحية قانونية وتمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة، وانتهاء بتأكيد مجلس الأمن عدم اعترافه بأية تغييرات على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما فى ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتم الاتفاق عليه بالتفاوض".

وكتبت صحيفة (الرأى) الكويتية، تحت عنوان "السيسى حذر من عواقب (فرض أمر واقع)..والمساس بالقدس" أن الرئيس السيسى أوضح أن مصر تؤكد مجددا موقفها الثابت إزاء رفض وإدانة أى إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم للقدس ومقدساتها، كما تؤكد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى المدينة المقدسة، بما فى ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحته باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين.

وفى صحيفة (الجريدة) وتحت عنوان "عباس يطالب فى مؤتمر القدس بقرار أممى يحمى حل الدولتين" قالت الصحيفة" إن الرئيس السيسى قال "من المؤسف أن يأتى اجتماعنا اليوم على خلفية ظروف طارئة ومتأزمة تواجه القضية الفلسطينية، وظروف تهدد الأمن الإقليمى، وتهدد مفهوم التعايش بين شعوب المنطقة، المفهوم الذى سعينا لتكريسه عبر السنوات الماضية، حيث تستمر الإجراءات أحادية الجانب المخالفة للشرعية الدولية، من استيطان وهدم للمنازل، وتهجير ومصادرة الأراضى، وعمليات تهويد ممنهجة للقدس، واقتحامات غير شرعية للمسجد الأقصى، فضلا عن الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية على نحو يزيد الاحتقان على الأرض ويهدد بانفلات الأوضاع الأمنية، كما يزيد من الأسف أن كل ما تقدم إنما يعوق حل الدولتين، ويضع الطرفين، والشرق الأوسط بأكمله أمام خيارات صعبة وخطيرة".