الرئيس السيسى يهنئ "خريستودوليدس" بمناسبة انتخابه رئيسًا لقبرص

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 09:30 صباحاً - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة لـ "نيكوس خريستودوليدس" بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية قبرص. وفيما يلي نص التهنئة:

"يطيب لي باسم حكومة وشعب جمهورية مصر العربية أن أتقدم بخالص التهنئة إلى السيد "نيكوس خريستودوليدس" على انتخابه رئيساً لجمهورية قبرص، وعلى نيله ثقة الناخبين القبرصيين في الانتخابات التي أجريت يوم 12 فبراير الجاري، متمنياً له كل النجاح والسداد في قيادة قبرص وشعبها الصديق نحو المزيد من التقدم والرخاء.

إن العلاقات المصرية القبرصية، لطالما كانت وستظل علاقات تاريخية ممتدة، تتأسس على قاعدة صلبة من التمازج الحضاري والتبادل الإنساني الغني والقيم الرفيعة التي تجمعنا، فضلاً عن المصالح الاستراتيجية المتبادلة بحكم القرب الجغرافي، والتعاون المستمر لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الاستقرار والأمن والرخاء في جوارنا الإقليمي.

إنني إذ أتطلع إلى استمرار المستوى النشط والرفيع من التنسيق والتشاور مع القيادة القبرصية الجديدة حول المزيد من تعزيز الشراكة بين بلدينا، فلا يفوتني أن أعبر عن عميق تقديري للرئيس "نيكوس أنستاسياديس" على دوره المحوري خلال سنوات رئاسته لجمهورية قبرص في تقوية أواصر الصداقة المصرية القبرصية وتطويرها، متمنياً له كل التوفيق في المستقبل."