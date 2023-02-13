السيسى يهنئ «خريستودوليدس» بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية قبرص

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس: يطيب لى باسم حكومة وشعب جمهورية مصر العربية أن أتقدم بخالص التهنئة إلى نيكوس خريستودوليدس، على انتخابه رئيسا لجمهورية قبرص، وعلى نيله ثقة الناخبين القبرصيين فى الانتخابات التى أجريت يوم 12 فبراير الجارى، متمنيا له كل النجاح والسداد فى قيادة قبرص وشعبها الصديق نحو المزيد من التقدم والرخاء.

وأضاف الرئيس: إن العلاقات المصرية القبرصية، لطالما كانت وستظل علاقات تاريخية ممتدة، تتأسس على قاعدة صلبة من التمازج الحضارى والتبادل الإنسانى الغنى والقيم الرفيعة التى تجمعنا، فضلا عن المصالح الاستراتيجية المتبادلة بحكم القرب الجغرافى، والتعاون المستمر لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الاستقرار والأمن والرخاء فى جوارنا الإقليمى.

وتابع: إننى إذ أتطلع إلى استمرار المستوى النشط والرفيع من التنسيق والتشاور مع القيادة القبرصية الجديدة حول المزيد من تعزيز الشراكة بين بلدينا، فلا يفوتنى أن أعبر عن عميق تقديرى للرئيس نيكوس أنستاسياديس على دوره المحورى خلال سنوات رئاسته لجمهورية قبرص فى تقوية أواصر الصداقة المصرية القبرصية وتطويرها، متمنيا له كل التوفيق فى المستقبل.