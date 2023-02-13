قطع المياه عن بعض قرى كفر الشيخ اليوم لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، قطع المياه، اليوم الاثنين، الموافق 13 فبراير الجاري، من الساعة الـ 9 وحتى الساعة 4 مساء نفس اليوم، لتطهير وزارة الرى لترعة ذيل القاصد، مما يتسبب فى توقف محطة مياه الحاج على، ومحطة مياه الرياض.





وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، أن المناطق التى ستتأثر "مدينة الرياض-المثلث- البرية- الحصفة، أبو مصطفى-الرغامه، الضبعة، الرصيف- أبو شبانة - طلمبات 7 – مخيزن- فرج الكبرى والقرى التابعة لهم. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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