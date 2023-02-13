سفير فلسطين بالقاهرة: كلمة السيسى خلال مؤتمر القدس عبرت عن وجدان الأمة

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال مداخلة له ببرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن الرئيس أبو مازن قدم رؤية واضحة فى مواجهة الرواية الإسرائيلية لدعم سكان القدس فيما يواجهونه.

وشدد على أن كلمة الرئيس السيسى خلال مؤتمر القدس عبّرت عن وجدان الأمة تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن المؤتمر وضع خطوطًا واضحة لحل الأزمة.