مساعد وزير الداخلية الأسبق: 3 مخالفات يلتقطها الرادار على الطرق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأكد، خلال مداخلة له ببرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن العامين الماضيين شهدا تطورا وطفرة كبيرة فى المرور وتراخيص المركبات والخدمات التى تقدم للمواطنين.
وقال إن قطاع المرور مهتم بـ3 مخالفات يلتقطها الرادارات وهى السرعة والحديث فى المحمول باليد أو عدم رابط حزام الأمان.
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