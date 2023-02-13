نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2023 القادمة، في إطار منافسات دور المجموعات، والتي صعد إليها النادي الأهلي خلال مشوار التصفيات، بعد أن فاز على نادي الاتحاد المنستيري في مباراة الذهاب ومباراة الإياب بتونس، خلال دور الـ32 من عمر البطولة الإفريقية، ويلتقي الفريقان على ملعب استاد أم درمان وسط حضور جماهيري كبير.

ونتعرف خلال هذه المقالة على كيف تشاهد مباراة الأهلي والهلال السوداني القادمة ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2023.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

تأكدت الأخبار أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية سوف تنقل مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني القادمة عبر إحدى قنواتها، حيث تعتبر قناة bein sports أحد أهم القنوات التي تملك حقوق بث مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقا، ومن المؤكد أن قناة بي إن سبورت إتش دي هي التي ستذيع مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني يوم السبت المقبل 18 فبراير 2023، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف نطلعكم على القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني فور ظهورها.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني القادمة

تَذيع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا المقبلة يوم السبت القادم، الموافق 18 من شهر فبراير الجاري لعام 2023، تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول للنادي الأهلي، وسوف تنطلق صافر اللقاء في تمام الساعة الـ3 عصر يوم السبت بالتوقيت المصري، وستنطلق في تمام الساعة الـ4 عصراً بتوقيت السعودية، ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق الهلال السوداني على أرضية ملعب استاد أم درمان.

موقف بعض اللاعبين من تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني

لم يستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة نظيره السوداني، ولكن صرحت بعض المصادر أن كولر يفكر في إجراء الكثير من التغييرات على التشكيل الأساسي للفريق، كما سيغيب بعض اللاعبين عن مباراة الأهلي القادمة نظراً لتعرضهم للإصابة، ولعل أهم لاعب بخط السوط هو عمرو السولية، الذي تعرض لشد عضلي في منطقة السمانة أثناء مران الفريق قبل مواجهة ريال مدريد.