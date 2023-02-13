حالة الطقس غدا.. أجواء شتوية مائلة للبرودة نهارا وانتشار الشبورة المائية

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غدا الإثنين، تشهد أجواء شتوية مائلة للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وأضافت الأرصاد، خلال منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: تزداد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحرى، وتكون خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد. وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انتشارا للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وواصلت الأرصاد: أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين، فهى كالتالى: القاهرة الكبرى والوجه البحرى 17 درجة السواحل الشمالية 16 درجة جنوب سيناء 23 درجة شمال الصعيد 18 درجة جنوب الصعيد 23 درجة ولفت الأرصاد إلى أن الأجواء تظل شديدة البرودة ليلا، وفى الصباح الباكر على أغلب الانحاء.

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