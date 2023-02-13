الأنبا مكاريوس يرسم شمامسة كنيسة إبرام بعزبة الباشا

جدة - نرمين السيد - صلَّى الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، القداس الإلهى اليوم الأحد، فى كنيسة الأنبا إبرام، قرية عزبة الباشا التابعة للإيبارشية.





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