الأرصاد الجوية : سنشهد تحسناً نسبياً خلال الايام المقبلة فى الطقس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 فبراير 2023 11:33 مساءً - قالت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية إن اليوم شهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ولكن مازلنا تحت تأثير كتل هوائية باردة قادمة من جنوب وشرق أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وسنشهد تحسنا نسبيا في الطقس خلال الايام المقبلة .

وأضافت غانم ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاحد ، أنة يستمر انخفاض درجات الحرارة في فترات النهار ومن ثم برودة شديدة في فترات الليل، وهذا الانخفاض سوف يستمر حتى منتصف هذا الأسبوع، قائلة : "نلاحظ انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، والأجواء خلال فترة النهار ستكون شديدة البرودة على انحاء الجمهورية .

وأوضحت أن الأمطار سوف تنحسر في السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري بداية من غد، وستكون أمطار خفيفة إلى متوسطة، مشيرة إلى أن الأمطار سوف تقل من غد الاثنين وحتى منتصف الأسبوع ،ومازلنا نتأثر بانخفاض في درجات الحرارة الملحوظ خلال فترات النهار وأيضا خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.