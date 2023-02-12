محافظ بنى سويف يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة.. ويستمع لمطالب المواطنين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك ضمن برنامجه الميدانى لمتابعة مشروعات المبادرة، والوقوف على المعوقات أولا بأول لتذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال فى توقيتاتها المحددة.

رافق المحافظ خلال الزيارة، الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، والدكتور محمد جبر منسق عام المبادرة معاون المحافظ، وعلى يوسف رئيس الوحدة المحلية، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والمهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أحمد صادق مدير مرفق إسعاف بنى سويف، والمهندسة هبة الباجى مدير منطقة بنى سويف والفيوم بجهاز التعمير والإسكان، وأحمد كمال منسق المبادرة بناصر وبعض التنفيذيين المعنيين.

تفقد محافظ بنى سويف، مستجدات سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بقطاع الصحة، والتى تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية، حيث تفقد المحافظ الموقف التنفيذى لمشروع المركز الطبى بدلاص، والذى يتم إنشاؤه "طبقا لمعايير التأمين الصحى الشامل"، بتكلفة 35 مليون جنيه.

وبلغت نسبة التنفيذ أكثر من 66% من الأعمال وسيخدم أكثر من 17 ألف نسمة بدلاص وتوابعها، بجانب تفقد سير العمل فى مشروع "إحلال وتجديد" وحدة الإسعاف، وبلغت نسبة التنفيذ 100%، تضم 2 سيارة "نموذج كبير" لدعم الخدمة الصحية فى مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين فى حالات الطوارئ، حيث يتم تنفيذ تلك المشروعات تحت إشراف جهاز التعمير والإسكان.

كما تابع المحافظ الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع مجمع الخدمات بالقرية، وبلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات به 100%، على مساحة 560مترا، ويتكون من دور أرضى وأول وثانى علوى، ويشمل (مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعى، وحدة محلية، مكتب تموين، شهر عقارى).

جاء ذلك بتكلفة 10 ملايين جنيه، وذلك ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها، تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير والإسكان، لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة المجلس القروى وتوابعه.

وتضمنت الزيارة زيارة مشروع المجمع الزراعى ويشرف على تنفيذه جهاز التعمير والإسكان، ضمن 6 مجمعات زراعية يتم إنشاؤها بالمجالس القرورية الأم، حيث يضم المجمع (جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعى ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان).

وبلغت نسبة التنفيذ أكثر من 90%، وبتكلفة 8 ملايين جنيه تقريبا، ذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأكثر من 51 ألف من المزارعين بقرى دلاص وطنسا الملق وطحا بوش.

وحرص المحافظ على لقاء بعض المواطنين، خلال الزيارة، واستمع للمطالب والشكاوى التى تقدموا بها، وتنوعت ما بين مطالب شخصية وبعض مقترحات خاصة بتحسين مستوى الخدمات فى بعض المرافق والقطاعات.

كما وجه بدراسة تلك المطالب والاحتياجات والشكاوى والمقترحات، وإعداد مذكرة بمقترحات للحلول والبدائل المناسبة والمتاحة والعمل على تنفيذها والاستجابة لها قدر المستطاع ووفق المتاح من الإمكانات والموارد وفى إطار القانون.