مصر للطيران تتسلم طائرة جديدة بعد تحويلها من ركاب إلى شحن

جدة - نرمين السيد - وتعاقدت شركة مصر للطيران للشحن الجوى مع شركة Commercial Jet الأمريكية الرائدة فى مجال تحويل الطائرات من طائرات ركاب إلى طائرات شحن. وتعد هذه الطائرة أول طائرة شحن يتم تحويلها من طراز B737-800SF وتقوم بتشغيلها شركة مصر للطيران ليبلغ أسطول الشركة الوطنية من طائرات الشحن الجوي 4 طائرات. جاء ذلك استمرارا للخطة الاستراتيجية للشركة الوطنية مصر للطيران لتطوير أسطولها الجوى، وفقا لتوجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى. ومن جانبه، وقال المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن مصر للطيران تسعى لتوسيع خدمات الشحن الجوى لديها، لتعزيز قدرة أسطولها وتلبية النمو الهائل فى الطلب على حركة الشحن الجوى حول العالم. وأضاف أن الطائرة الجديدة ستساعد على زيادة طاقة الأسطول وتعزيز القدرة على تسليم البضائع الحيوية،

وتابع زكريا، أنه على الرغم من التحديات الصعبة التى تمر بها صناعة الطيران العالمية، فإن قطاع الشحن الجوى يشهد ازدهارا كبيرا خلال هذه الفترة.

وأكد الطيار جاسر حسين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى، أن الطائرة الجديدة تتمتع بمزايا كثيرة ومن بينها قدرتها على قطع مسافة طيران تصل إلى 7 ساعات، واستيعاب حمولة تصل إلى 23 طنا سعة 137 مترا مكعبا فى المخزن العلوى مقسمة على 11 باليت، وسعة المخزن الأمامى السفلي 19 مترا مكعبا وسعة المخزن الخلفى السفلى 25 مترا مكعبا، وهو ما يتيح للعملاء الحصول على المواصفات التى يحتاجونها دون القلق بشأن قيود السعة، إضافة إلى سرعة مواعيد تسليم البضائع ما يسهل على العملاء استلام بضائعهم فى الوقت المناسب. يذكر أن خط التشغيل التجارى المنتظم للطائرة سيشمل نقاط "أوستند واسطنبول والخرطوم وبنى غازى ولاجوس ودوالا"، بالإضافة إلى الرحلات الخاصة إلى كل من عمان ومومباى ومسقط والدمام.

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