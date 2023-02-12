وزير الزراعة يوجه بإحالة بعض المسئولين بأسوان للتحقيق

جدة - نرمين السيد - وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، السيد القصير، بإحالة بعض مسئولى الزراعة بمنطقه البيارة بكوم أمبو فى محافظة أسوان إلى التحقيق بسبب التقصير فى العمل، والتهاون فى منع التعدى على الأراضى الزراعية، مع إحالتهم إلى النيابة.





وذكرت وزارة الزراعة، فى بيان مساء اليوم الأحد، أن الوزير كلف مدير مديرية الزراعة بأسوان باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات ضد المتعدين والمقصرين فى العمل، وإعادة الأرض إلى أصلها "أرض زراعية".

جاء ذلك بناء على تقرير تلقاه السيد القصير من مستشار وزير الزراعة للمتابعة سعيد صالح، إذ رصد خلال تواجده فى مهمة رسمية بكوم أمبو حالة تعدٍ على أرض زراعية بإقامة سور من أحد المواطنين، بناحية السبيل حوض زكى بمنطقة البيارز بكوم أمبو، وقد تم إزالة التعدى فى المهد.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد عقد اجتماعًا اليوم بحضور جميع مسئولى حماية الأراضى على مستوى الجمهورية، وشدد عليهم باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعديات، كما أكد على محاسبة المسؤولين المقصرين فى عملهم.