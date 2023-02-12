البحوث الفلكية: نبوءة عالم هولندي بوقوع زلزال بمصر غير دقيقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 فبراير 2023 09:29 مساءً - رد شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، على تصريحات العالم الهولندي بأن مصر ستتعرض لزلزال مدمر.

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وقال شريف الهادي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدمة برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن لا يستطيع أحد التنبؤ بحدوث أي زلزال، وهذا الأمر معروف من زمان، مضيفا أن التوقع بحدوث زلزال في مكان ما للسنوات المقبلة أمرا ممكنا.

موضوع حدوث زلزال

وتابع شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن موضوع حدوث زلزال أمر ليس سهلا معرفته قبل حدوثه بدقة.