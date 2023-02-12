السيسي يعزي الرئيس الإماراتي في وفاة والدة زوجته

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 فبراير 2023 09:29 مساءً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تبدأ فعالياتها غداً الإثنين.

وكان في استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى وصوله الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأعقب ذلك لقاء بين الزعيمين في قصر الشاطئ بأبو ظبي.

وقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مستهل اللقاء خالص التعازي للشيخ محمد بن زايد في وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي، والدة الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ووالدة الشيوخ خليفة بن حمدان آل نهيان، وحمد بن حمدان آل نهيان، وسلطان بن حمدان آل نهيان، وراشد بن حمدان آل نهيان، وسعيد بن حمدان آل نهيان، وموزة بنت حمدان آل نهيان.

وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد كذلك تأكيد خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الوثيقة، والتي تنعكس على التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، بما يساعد على دعم استقرار المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط.

كما تناول اللقاء سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وتنمية أطر التعاون في مختلف المجالات.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على رأس وفد حكومي رفيع المستوى للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تعقد منذ عام 2013 في إمارة دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في القمة العالمية للحكومات تأتي في إطار كون مصر ضيف شرف على نسخة هذا العام، حيث سيحرص الرئيس خلال مختلف الفعاليات والجلسات الحوارية على عرض أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية المصرية على المستويين الاقتصادي والتنموي، وذلك في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التي يشهدها العالم. كما أن مشاركة مصر في القمة العالمية للحكومات تعد الأكبر على مدار السنوات الماضية، بما يؤكد عمق العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين مصر والإمارات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيتضمن أيضاً عقد لقاءات ثنائية مع أبرز المشاركين في القمة العالمية للحكومات من كبار مسئولي المؤسسات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.