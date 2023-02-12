الأوقاف: أداء مبهر لأبناء إفريقيا فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، إلى المتسابق عبد الصمد آدم من دولة غانا، حيث حصل على المركز الأول فى الفرع الخامس (حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير اللغة العربية) ودرجته 99،90%، وفاز بجائزة قدرها 200 ألف جنيه وشهادة تقدير ونسخة من المنتخب فى تفسير معانى القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

وأوضحت الوزارة، أنه من ضمن المتسابقين عبد الله عز الدين عبد الرحمن من دولة السودان، حيث حصل على المركز الثانى فى الفرع الأول (حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن) ودرجته 94،85%، وفاز بجائزة قدرها 150 ألف جنيه وشهادة تقدير ونسخة من المنتخب فى تفسير معانى القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

كما حقق كثير من المتسابقين حضورا لافتا مثل المتسابق هيثم صقر أحمد من دولة كينيا، حيث حصل على المركز الرابع فى الفرع الخامس (حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير اللغة العربية) بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب فى تفسير معانى القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية، ثم المتسابقة نفيسة بوصو من دولة السنغال.

كما حصلت على المركز السابع فى الفرع الخامس (حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير اللغة العربية) بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب فى تفسير معانى القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية، والمتسابق عمر طنلامى حسن من دولة نيجيريا، حيث حصل على المركز الخامس فى الفرع الخامس (حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير اللغة العربية) بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب فى تفسير معانى القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

فيما حصل المتسابق بشير إمام عثمان من دولة نيجيريا، على المركز السادس فى الفرع الخامس (حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير اللغة العربية) بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب فى تفسير معانى القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية، والمتسابق عبد الله عويسى من دولة الجزائر،.

وحصل على المركز الخامس فى الفرع الثالث (حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات علوم القرآن الكريم) بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب فى تفسير معانى القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية، والمتسابق عمار صالح عزيرى من دولة الجزائر، حيث حصل على المركز الرابع فى الفرع الرابع: (حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع مع توجيه هذه القراءات) بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب فى تفسير معانى القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية، كما لفت المتسابق معاذ الدويك من المملكة المغربية الأنظار إليه بصوته العذب.