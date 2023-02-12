الأوقاف تناقش الوسائل العصرية للخطاب الدينى بمؤتمر مجلس الشئون الإسلامية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف تنظيم المؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تحت عنوان "الفضاء الإلكترونى والوسائل العصرية للخطاب الدينى، بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة".





جاء ذلك عقب اجتماع الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم الأحد مع محمد عزت محمد - أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وقيادات المجلس اليوم الأحد، ولاختيار عنوان المؤتمر. ويناقش المؤتمر - بحسب بيان صادر عن الوزارة - الفضاء الإلكترونى وضرورة العصر، والوسائل غير التقليدية وأثرها فى تناول الخطاب الدينى، والفتوى الإلكترونية، والتحفيظ والتدريس عن بعد، والاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكترونى، وتصحيح المسار، والاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية فى المجال الدعوى، وتصحيح المسار.

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