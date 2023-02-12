محافظة كفر الشيخ تستقبل قافلة دعوية قادمة من الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، صباح اليوم، قافلة الأزهر الشريف من مجمع البحوث الإسلامية القادمة من محافظة الإسكندرية المتجهة إلى القرى التابعة لمراكز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.





جاء ذلك فى إطار دور الأزهر الشريف، فى نشر الفكر الدينى الوسطى المستنير، والتعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، ومواصلة جهودهما لتصحيح الفكر بالفكر، وحماية الشباب من الفكر المتشدد، برعاية فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وجمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. ضم الوفد الزائر الدكتور عادل عبدالصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، وعلى عاشور مشرف القافلة من الأمانة العامة المساعدة بمجمع البحوث الإسلامية والشيخ أشرف خضر والشيخ عبد العزيز عبد الله والشيخ محمد يوسف والشيخ عمرو عزت والشيخ حسام رمضان والشيخ محمد صبحى، جاء ذلك بحضور وكيلى المديرية للشباب والرياضة. في سياق متصل، ثمن وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ دور الأزهر الشريف فى تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الوسطية ومحاربة الأفكار الهدامة. كما وجه بفتح أبواب مراكز الشباب أمام القوافل الدعوية، والتى تأتى تنفيذا لإستراتيجية الأزهر الشريف ورسالته السامية فى الحفاظ على الوعى المجتمعى وحماية القيم المجتمعية والأخلاقية، والحفاظ على المجتمع المصرى من كل محاولات العبث بأمنه واستقراره وتقوم القافلة بنشر صحيح الدين من خلال الندوات بالنوادى ومراكز الشباب وحثهم على التحلى بالأخلاق.

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