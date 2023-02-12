محافظ الدقهلية يكلف وكيل التضامن بمتابعة توزيع 2721 من سلال الغذاء

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى الدكتور وائل عبد العزيز بالمتابعة والأشراف على توزيع 2721 من سلال الغذاء الواردة من وزارة التضامن على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن وأحياء وقرى الدقهلية.





يأتى ذلك، حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأحد، فى إطار التعاون والتنسيق القائم بين المحافظ ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نفين القباج وفى إطار مبادرة البنك الأفريقى للتنمية بمشاركة مؤسسة بنك الطعام المصرى وتنفيذا لتكليفات المحافظ، حيث استمر خلال هذا العام أيضا تفعيل مبادرة لحد الباب التى أطلقها المحافظ العام الماضى.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، أنه تنفيذا لتكليفات المحافظ ستقوم الإدارات الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة بتنفيذ المبادرة بتوصيل سلال الغذاء لجميع الأسر الأولى بالرعاية المستهدفة من خلال اللجان الفرعية بالإدارات "لحد الباب"، بمقر إقامتهم، تكريما لهم، وحفظا على خصوصيتهم، وبالشكل الذى يليق بأهالينا من الأسر الأولى بالرعاية.

وفي سياق متصل، أكد محافظ الدقهلية، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى تضع هذه الفئات على رأس الأولويات فإن المحافظة حريصة كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكل الفئات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الشأن، فضلا عن التواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لدعم الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة.