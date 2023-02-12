4 أساقفة يدشنون كنيسة الشهيد مار جرجس والأنبا كاراس بمنفلوط

جدة - نرمين السيد - وشارك صلوات التدشين والقداس الذى تلاه الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء "المحرق" بأسيوط، والأنبا بيسنتى أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ومجمع آباء كهنة الإيبارشية.

ودشن المذبح الأوسط للطابق الأول على اسم الشهيد مار جرجس، والمذبح البحرى على اسم الشهيد أبانوب، والقبلى على اسم السيدة العذراء، إلى جانب المعمودية.

كما تم تدشين مذابح الطابق الثانى، حيث دشن المذبح الأوسط على اسم القديس الأنبا كاراس، والمذبح البحرى على اسم القديس الأنبا أنطونيوس، والقبلى على اسم القديس الأنبا بولا.